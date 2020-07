‘Covid-19 doodsoorzaak bij meeste overleden patiënten met virus’

Bij het overgrote deel van de patiënten met het coronavirus die overleden in Italië, was Covid-19 ook de directe doodsoorzaak. Dat zeggen onderzoekers in het zwaar getroffen Zuid-Europese land.

Italië heeft de afgelopen maanden melding gemaakt van zo’n 35.000 doden door de corona-uitbraak. Het gaat vaak om mensen die ook andere medische problemen hadden. Dat leidde tot de vraag in hoeveel gevallen Covid-19, die ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, ook de doodsoorzaak was.

Gezondheidsinstituut ISS en statistiekbureau ISTAT hebben inmiddels becijferd dat het gaat om ongeveer 89 procent van de gevallen. De resterende 11 procent van de patiënten had het virus ook opgelopen, maar zij zouden zijn overleden door andere aandoeningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hartproblemen of kanker. Het coronavirus kan hun toestand wel hebben doen verslechteren.

De onderzoekers baseerden zich op gegevens over 4942 overleden patiënten. Ze benadrukken dat Covid-19 ook fataal kan zijn als patiënten geen andere kwalen hebben.