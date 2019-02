„Coupplegers niet welkom in Griekenland”

Coupplegers zijn niet welkom in Griekenland, maar de zaak van acht Turkse militairen die naar het land zijn gevlucht na een mislukte couppoging in 2016 tegen de Turkse president Tayyip Erdogan, is een zaak van de rechterlijke macht, zei de Griekse premier Alexis Tsipras dinsdag.

„Griekenland moet de beslissingen van de rechterlijke macht respecteren”, zei Tsipras na een ontmoeting met Erdogan in Ankara. Tsipras: „Wat belangrijker is, is om onze samenwerking op het gebied van veiligheid te versterken.”

Tsipras zei ook dat Griekenland en Turkije zijn overeengekomen de spanningen in de Egeïsche Zee te verminderen en door te gaan met vertrouwenwekkende maatregelen. Eventuele geschillen met Turkije „kunnen en moeten worden opgelost met een dialoog”.