Cortonabetogers verzamelen zich bij de Bondsdag in Berlijn

Enkele honderden tegenstanders van de coronamaatregelen in Duitsland hebben zich woensdag verzameld bij het parlementsgebouw in Berlijn voor een demonstratie. Het parlement vergadert woensdag over verdere aanpassingen van de wet ter bescherming tegen infecties.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft diverse aangekondigde demonstraties voor de deur van de Bondsdag verboden. Bij een eerdere gelegenheid werd het parlementsgebouw door actievoerders bestormd en dat leidde tot veel kritiek. Het parlementsgebouw is in een wijde omtrek afgezet.

Via internet zijn talrijke oproepen gedaan om naar de Duitse hoofdstad te komen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De Duitse politie, die met 2000 mensen paraat is, rekent op enkele duizenden en mogelijk meer dan 10.000 deelnemers. Die moeten zich dan wel aan de regels houden en mondkapjes dragen en afstand houden.

Net als veel andere landen kampt Duitsland met een tweede coronagolf. Het land verkeert in een gedeeltelijke lockdown. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde woensdag 17.561 nieuwe besmettingen. Dinsdag waren dat er nog 14.419.