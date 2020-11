Corruptiezaak tegen oud-president Sarkozy is opgeschort

Het proces tegen de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy dat maandag van start ging, is uitgesteld tot 26 november. Sarkozy, die samen met advocaat Thierry Herzog en rechter Gilbert Azibert terechtstaat voor corruptie, was maandag wel aanwezig in de rechtbank.

Sarkozy, de president van Frankrijk tussen 2007 en 2012, wordt beschuldigd van samenzwering in verband met het gebruik van Libische fondsen voor zijn verkiezingscampagne in 2007, passieve corruptie, het profiteren van verduisterd publiek geld en illegale campagnefinanciering.

Een advocaat van Azibert vroeg om opschorting van het proces, omdat zijn cliënt een verhoogd risico zou lopen op Covid-19 vanwege zijn hartaandoening. De rechters zullen donderdag na een onafhankelijk medisch onderzoek besluiten of ze het proces voortzetten of opschorten.

Sarkozy riskeert een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en een boete van één miljoen euro. Hij gaat fel in tegen de beschuldigingen. In maart 2021 moet Sarkozy opnieuw voor de rechtbank verschijnen, samen met dertien anderen. Tijdens zijn mislukte herverkiezing in 2012 zouden regels over campagnefinanciering zijn geschonden.