Corruptieverdachten mogen Algerije niet uit

Verdachten in het Algerijnse onderzoek naar grootschalige corruptie en illegale geldtransacties naar het buitenland, mogen het land niet verlaten. De openbaar aanklagers meldden maandag dat een ongespecificeerd aantal mensen een uitreisverbod is opgelegd. Algerijnse media berichten dat zeven zakenmannen worden onderzocht en dat hun paspoorten zijn ingenomen.

De verdachten zouden banden hebben met Ali Haddad, een sleutelfiguur van de groep ingewijden rond de omstreden president Abelaziz Bouteflika. In de nacht van zaterdag op zondag is Haddad aan de Tunesische grens gearresteerd. Hij was met een auto naar de grensovergang Oum Teboul gegaan, waar hij werd aangehouden. Er is geen reden gegeven voor de arrestatie van de invloedrijke Haddad.

Zondag besloten de autoriteiten om alle privévliegreizen voor een maand te verbieden in Algerije.