Corruptieonderzoek levert Riyad miljarden op

De Saudische autoriteiten verwachten dat een grootschalig onderzoek naar corruptie zeker 86 miljard euro oplevert. De autoriteiten maakten bekend schikkingen te hebben getroffen met zakenlieden en functionarissen die waren vastgezet.

De Saudische regering begon de anti-corruptiecampagne in november vorig jaar. Miljardairs, prinsen en andere prominenten werden aangehouden en vastgezet. Inmiddels zijn voor zover bekend ruim honderd mensen vrijgekomen. De autoriteiten lieten weten dat nog 56 verdachten vastzitten.

„De geschatte waarde van de schikkingen bedraagt momenteel meer dan 400 miljard riyal”, aldus de Saudische procureur-generaal. „Het gaat onder meer om onroerend goed, commerciële entiteiten, effecten en contant geld.”

Meerdere mensen zaten vast in een luxehotel in hoofdstad Riyad. Een bron zei dinsdag tegen Reuters dat zij het pand allemaal hebben verlaten. Een aantal verdachten zou van het Ritz-Carlton zijn overgebracht naar een gevangenis, omdat ze weigerden schuld te bekennen en een schikking te treffen. Zij verschijnen later mogelijk voor de rechter.