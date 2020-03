Coronavirus zorgt voor lange paasvakantie in Mexico

De Mexicaanse minister van Onderwijs Esteban Moctezuma heeft zaterdag gezegd dat de paasvakantie in zijn land naar voren wordt gehaald en vrijdag 20 maart al begint. Om te helpen in de strijd tegen het coronavirus hebben de scholieren en studenten nu ten minste een maand vrij in plaats van de gebruikelijke twee weken.

Het Mexicaans ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat het aantal bevestigde besmettingsgevallen in 24 uur tijd bijna is verdubbeld tot 26. Er zijn nog geen patiënten overleden.