Coronavirus zorgt voor kolossaal aanbod appartementen Manhattan

Afgelopen maand hebben er meer dan 10.000 appartementen te huur gestaan in Manhattan. Het is volgens meldingen van CNBC een record en 85 procent meer dan een jaar eerder. De oorzaak is het nieuwe coronavirus dat veel bewoners van het centrum van New York de stad uit of naar voorsteden dreef. Makelaars of verhuurders konden door de lockdown in de zwaar door het virus getroffen stad tot 22 juni ook geen appartementen meer aan belangstellenden tonen.

Deze handicap voor de verhuurder zou de voornaamste oorzaak zijn van het grote huidige aanbod. Maar volgens deskundigen zijn er momenteel ook veel minder mensen teruggekeerd dan er uit Manhattan zijn weggetrokken tijdens de uitbraak van het virus.

Om de lege woonruimte toch aan de man te brengen, zijn de huurprijzen in juni over het algemeen 8 procent gedaald. De gemiddelde prijs voor een appartement met één slaapkamer is nu 3400 dollar, ongeveer 3000 euro. Dat is nog altijd het dubbele van het nationale gemiddelde voor zo’n appartement, maar in contracten voor woonruimte die toch is verhuurd in juni, zijn vaak allerlei voordeeltjes voor de huurder opgenomen, om hem of haar over de streep te trekken. Zo zijn er veel appartementen verhuurd met contracten waarin staat dat de huurder de eerste anderhalve maand niets is verschuldigd. Het moeilijkst te verhuren zijn grotere woonruimtes met meerdere slaapkamers. De onroerendgoedsector wijt dat aan de vele gezinnen die tijdens de lockdown naar ruim opgezette voorsteden of nog verder de stad uit zijn gevlucht om toch nog wat bewegingsvrijheid te hebben.