Coronavirus was zeker al op 27 december in Frankrijk

Het coronavirus was al eerder in Frankrijk dan tot nu toe bekend. Op 27 december vorig jaar was een patiënt in een ziekenhuis positief. Dat is nu pas vastgesteld door een destijds afgenomen monster van de man te testen op het longvirus, melden Franse media.

De patiënt had longontsteking en werd de dag na Kerstmis opgenomen in een ziekenhuis in de regio Seine-Saint-Denis bij Parijs. Officieel werden in Frankrijk pas eind januari de eerste gevallen van coronabesmetting geregistreerd.

In totaal zijn van 24 patiënten met longontsteking de bewaarde monsters onderzocht op het nieuwe coronavirus. De monsters waren in december en januari afgenomen voor controle op andere coronavirussen en griep.

Volgens wetenschappers is ook de uitbraak van het coronavirus in Italië, dat als eerste grote westerse land werd getroffen, eerder begonnen dan officieel vastgesteld. Italië begon met testen op corona nadat op 21 februari in het Noord-Italiaanse Codogno de eerste positieve diagnose was gesteld. Meteen schoot het aantal getelde infecties omhoog.