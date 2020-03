Coronavirus voor het eerst lokaal overgedragen in Australië

In Australië zijn voor het eerst besmettingen met het nieuwe coronavirus gemeld onder mensen die niet naar het buitenland zijn geweest. Het gaat volgens lokale media om een zorgmedewerker van 53 en de 41-jarige zus van een patiënt die het virus mogelijk in Iran heeft opgelopen.

In het land zijn al eerder besmettingen gemeld, maar het ging toen om personen die het virus hadden opgelopen in landen als China of Iran. De autoriteiten zoeken nog naar medepassagiers van een besmette vrouw die vorige maand vanuit dat laatste land naar Sydney vloog. Zij begon zich vrijwel direct na terugkeer ziek te voelen.

De autoriteiten proberen te achterhalen waar de vrouw precies zat in het vliegtuig. „Iedereen op die vlucht moet weten dat er iemand aan boord was met het coronavirus”, beklemtoonde de minister van Volksgezondheid van deelstaat New South Wales, Brad Hazzard. Hij riep medepassagiers met griepachtige symptomen op een arts te bellen.