Coronavirus vlamt op in Belgische bejaardentehuizen

Het coronavirus steekt in steeds meer Belgische bejaardentehuizen de kop op. Dat is slecht nieuws, want „leeftijd is nog altijd de belangrijkste risicofactor op overlijden” aan het virus, zegt viroloog Steven Van Gucht. En de opmars van het virus stemt toch al zorgelijk, met een nieuw dagrecord aan besmettingen.

De ‘tweede golf’ van besmettingen die Europa deze nazomer overspoelt, trof tot dusver jongere mensen dan het eerste afgelopen voorjaar. Maar België ziet net als Nederland „de laatste weken een duidelijke stijging” in tehuizen voor ouderen. In Brussel telt inmiddels meer dan een op de vijf centra een besmetting of een uitbraak, zei Van Gucht op een nieuwe persconferentie van het Belgische coronacrisiscentrum.

België boekte maandag ruim 4600 nieuwe besmettingen, een nieuw record. „In dit tempo verdubbelen de cijfers elke negen dagen”, waarschuwde Van Gucht.

Vrijdag bleek voor het eerst ook een lid van de nog nieuwbakken Belgische regering besmet. De collega’s van staatssecretaris Mathieu Michel lijken niet onmiddellijk te hoeven vrezen, want ze zouden de laatste dagen geen nauw contact met hem hebben gehad.