Coronavirus verpest verjaardagsfeest koningin Margrethe

Koningin Margrethe van Denemarken heeft vanwege de coronacrisis de festiviteiten ter gelegenheid van haar 80e verjaardag geschrapt. De koningin is vervroegd teruggekeerd van haar jaarlijkse wintervakantie in Noorwegen en blijft voorlopig thuis in Fredensborg Slot. Dat heeft het Deense hof bekendgemaakt.

Bij haar verjaardagsfeest op 16 april werden veel koninklijke collega’s van Margrethe verwacht, inclusief haar petekind koning Willem-Alexander. Ook koningin Máxima en prinses Beatrix waren van plan de zeer uitgebreide feestelijkheden bij te wonen, of in elk geval een deel daarvan.

Voor Margrethe lijkt er een vloek te rusten op het vieren van haar ‘mijlpaal’. In 2010 gooide de uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull op IJsland al roet in het eten van het feest voor haar 70e verjaardag. Omdat het vliegverkeer in Europa werd stilgelegd moest een flink aantal gasten op het laatste moment afzeggen. Koningin Beatrix pakte de koninklijke trein naar Kopenhagen en gaf op de terugweg het Luxemburgse groothertogelijk paar een lift.