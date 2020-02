Coronavirus: twee nieuwe besmettingen via Frans skioord

Het nieuwe coronavirus is zondag bij nog eens twee mensen in Europa vastgesteld: bij een persoon in het Verenigd Koninkrijk en bij een Brit op het Spaanse eiland Mallorca. Hun besmetting houdt verband met die van vijf Britten die het virus opliepen in een vakantiehuis in de Franse Alpen, zo maakten gezondheidsautoriteiten in de betrokken landen zondag bekend.

Eén van de Britten was onlangs in Singapore geweest en nam het virus mee naar Europa. Toen bleek dat de vijf Britten het virus hadden, besloten de Franse autoriteiten twee scholen in de omgeving van het vakantiehuis in skioord Les Contamines-Montjoie voor zeker een week te sluiten. Daar kwam zondag nog een school bij. Alle kinderen worden onderzocht.

De Franse overheid maakte eerder duidelijk dat de patiënten het goed maken.

Uit een overzicht van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding bleek zondag dat in heel Europa inmiddels zeker 37 mensen besmet zijn geraakt. Sterfgevallen hebben zich in Europa niet voorgedaan.