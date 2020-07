Coronavirus treft seizoenwerkers in toerisme Oostenrijks dorp

In het toeristische Oostenrijks dorp Sankt Wolfgang is alarm geslagen naar aanleiding van 26 coronabesmettingen. Alle 26 betrokkenen zijn werkzaam in hotels in het dorp aan een meer ten oosten van Salzburg. Volgens de autoriteiten zijn er tot dusver geen aanwijzingen dat er toeristen besmet zijn. Het is onduidelijk waar de 26 zelf besmet zijn geraakt. Het zijn vrijwel allemaal jonge tijdelijke medewerkers die voor hun werk samen in totaal in zeven hotels zijn ondergebracht. Mogelijk zijn ze in hun onderkomen of in het uitgaansleven aangestoken.

Twee bars zijn gesloten. Mensen in Sankt Wolfgang kunnen zich bij het plaatselijke Rode Kruis laten testen. In de hele regio is een campagne gestart om alle medewerkers in de toerismesector te testen. Sankt Wolfgang doet denken aan het 15 kilometer verderop gelegen plaatsje Bad Ischgl, waar aan het begin van de uitbraak van het virus in Europa talrijke wintersporters uit verscheidene landen besmet raakten.