Coronavirus opgedoken in Roemenië

De Roemeense autoriteiten hebben voor het eerst melding gemaakt van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de minister van Volksgezondheid om een man uit het gebied Gorj, in het zuiden van het land.

De besmette Roemeen wordt overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in hoofdstad Boekarest. „Zijn toestand is goed”, zegt minister Victor Costache. De man zou contact hebben gehad met een Italiaan die eerder deze maand naar Roemenië was gereisd.

Italië is het Europese land dat momenteel het zwaarst is getroffen door de virusuitbraak. De Italiaanse autoriteiten hebben melding gemaakt van zo’n vierhonderd besmettingen en twaalf doden. Wereldwijd zijn meer dan 81.000 besmettingen en 2700 sterfgevallen gemeld, bijna allemaal in China.