Coronavirus ook in het Kremlin

Een medewerker van de Russische president Poetin heeft het coronavirus opgelopen. Een woordvoerder beklemtoonde dat hij niet persoonlijk in contact is geweest met de president. In het Kremlin worden nu extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Rusland kampt op papier met slechts duizend besmettingen, maar gevreesd wordt dat er in werkelijkheid veel meer gevallen zijn. Vier patiënten zijn overleden. Premier Michail Misjoestin heeft de bevolking opgeroepen thuis te blijven en geen reizen te ondernemen die niet nodig zijn.

In Moskou sluit dit weekend de horeca zijn deuren, net als alle winkels die geen eerste levensbehoeften verkopen. De burgerluchtvaart is vrijwel stilgelegd.