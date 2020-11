Coronavirus ontdekt op nertsenfokkerij Frankrijk

In Frankrijk is het coronavirus vastgesteld op een nertsenfokkerij ten zuidwesten van Parijs. Alle duizend pelsdieren op de boerderij worden geruimd, meldden de ministeries van Landbouw, Gezondheid en Ecologische Transitie zondag.

Frankrijk telt vier nertsenfokkerijen. Op een daarvan zijn geen besmette nertsen aangetroffen, de resultaten van onderzoek bij de andere twee worden komende week verwacht.

In Nederland is het coronavirus al op zeventig nertsenhouderijen aangetroffen. De dieren daar zijn afgemaakt. Denemarken, het land met de grootste nertsenpopulatie, heeft inmiddels ongeveer 9 miljoen van de 17 miljoen nertsen geruimd.

Ook Ierland plant de ruiming van alle nertsen uit vrees dat de dieren een gemuteerd virus bij zich dragen. In Zweden is het coronavirus ontdekt bij mensen die werken in de nertsindustrie. Bij nertsenhouderijen in Griekenland en de VS is het coronavirus ook aangetroffen bij nertsen.