Coronavirus nu overal in EU opgedoken

De autoriteiten op Cyprus hebben melding gemaakt van twee gevallen van het nieuwe coronavirus. Dat betekent dat alle 27 EU-lidstaten nu zijn getroffen.

Het gaat volgens de autoriteiten op het eiland in de Middellandse Zee om twee mannen die in het buitenland zijn geweest. Een van de patiënten is een 25-jarige man die in Noord-Italië was en de tweede is een zorgverlener van 64 die begin maart terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk.

Minister Constantinos Ioannou van Volksgezondheid noemt het „betreurenswaardig” dat de zestiger zich pas zondag heeft gemeld. Hij zou al eerder symptomen hebben gekregen. De man werkt in een gezondheidscentrum in de hoofdstad Nicosia.

In Europa is vooral Italië zwaar getroffen door het virus. Daar zijn meer dan 7300 besmettingen gemeld en 366 patiënten overleden. Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Nederland is inmiddels gestegen naar 321. Drie patiënten van in de tachtig zijn aan het virus bezweken.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld.