Coronavirus nu ook in Slowakije

Het nieuwe coronavirus heeft zich verspreid over heel Centraal-Europa. Daar maakte vrijdag ook Slowakije bekend dat iemand besmet is geraakt. Het gaat volgens de autoriteiten om een 52-jarige man.

„De patiënt heeft zelf niet gereisd, maar zijn zoon is een paar weken geleden teruggekeerd uit Venetië”, zegt premier Peter Pellegrini. De man wordt behandeld in een ziekenhuis in hoofdstad Bratislava. Zijn zoon heeft geen klachten.

Slowakije was het enige land in Centraal-Europa dat nog geen besmettingen had gemeld. Wereldwijd hebben ongeveer 100.000 mensen het virus opgelopen. De zwaarst getroffen landen zijn China, Zuid-Korea, Iran en Italië.