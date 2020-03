Coronavirus nu ook in Indonesië

In Indonesië zijn voor het eerst besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de autoriteiten in de eilandenstaat met ruim 260 miljoen inwoners om een 64-jarige vrouw en haar dochter van 31.

„Ik kreeg vanochtend de testresultaten”, zei minister van Volksgezondheid Terawan Agus Putranto in de hoofdstad Jakarta, waar de vrouwen zijn getest in een ziekenhuis. „Hun toestand is goed. Ze hebben geen ernstige ademhalingsproblemen.”

De autoriteiten zeggen dat de patiënten mogelijk contact hebben gehad met een Japanner. Die bleek later in Maleisië het virus te hebben. Wereldwijd zijn inmiddels zo’n 3000 patiënten met het virus overleden.