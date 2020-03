Coronavirus neemt nu ook het Vaticaan in de tang

Met de eerste coronabesmetting in het Vaticaan bezint ook de paus zich op maatregelen om het dodelijke virus te bestrijden.

Het Vaticaan denkt erover om het traditionele zondagsgebed aan het Sint Pietersplein te vervangen voor een gebedszitting die per streaming wordt doorgegeven. Volgens traditie verschijnt de paus elke zondag aan zijn venster van het apostolische paleis dat uitzicht biedt over het Sint Pietersplein. Hij geeft dan een korte beschouwing van het Evangelie en sluit af met het Angelusgebed. Daarop komen meestal duizenden mensen. De 83-jarige paus is herstellende van griep.

Het is een van de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus die Italië en nu ook het Vaticaan treft. Angelo Borrelli, hoofd van de civiele beschermingsdienst, liet vrijdagavond op de dagelijkse persconferentie weten dat het aantal besmettingsgevallen gestegen is tot 3916 en dat het virus 197 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. Donderdag was de eerste dode in Rome te betreuren. Het betrof een 87-jarige terminaal zieke vrouw, die het virus vermoedelijk heeft opgelopen door bezoek van familieleden uit Noord-Italië.

Sinds vrijdag staat ook het Vaticaan op het lijstje van landen met coronabesmetting. Het persbureau van de Heilige Stoel liet weten dat een patiënt op de afdeling eerste hulp van de kleine Vaticaanse medische dienst positief was getest. Ze is volgens persbureau ANSA naar een gespecialiseerd Romeins ziekenhuis overgebracht. De Italiaanse bisschoppenconferentie heeft parochies (naast die in de drie noordelijke regio’s, waar extra strengere maatregelen gelden) de vrije hand gegeven. Elke pastoor kan zelf beslissen of hij een kerkdienst laat doorgaan. Wel is centraal besloten dat bij de vredesgroet geen handen mogen worden geschud en dat het wijwatervat leeg moeten blijven. De tongcommunie, het ontvangen van de hostie op de tong, is tijdelijk verboden. „Ik zal op de kansel zeggen dat we met zijn allen een beetje meer ruimte in de kerkbank moeten maken”, zegt Francesco Pesce, priester in Rome.

De ietwat lakse houding van de centrale kerkelijke autoriteiten komt mogelijk voort uit de kritiek op het besluit vorige week om geen kerkdiensten te houden in Noord-Italiaanse regio’s. „Kerken vormen mogelijk besmettingsgevaar, maar ze zijn ook plaatsen van de Geest. Ze zijn een hulpbron in moeilijke tijden, bieden troost en herinneren ons eraan dat we onszelf niet kunnen redden,” schreef Andrea Riccardi, een bekende kerkhistoricus in dagblad La Stampa.

Uitgebreidere maatregelen neemt de reformatorische baptistengemeente Breccia di Roma in de Italiaanse hoofdstad. „De zondagsviering gaat door, wel halen we stoelen weg,” zegt predikant Leonardo De Chirico. „In plaats van 60 stoelen, stellen we er 25 op. Zo blijft de onderlinge afstand tenminste een meter, zoals staat in het regeringsdecreet. De viering is vanuit huis via streaming te zien.”