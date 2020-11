Coronavirus mogelijk ook opgedoken op Samoa

Het coronavirus heeft mogelijk ook Samoa bereikt. Een zeeman werd positief getest, nadat hij uit Europa via Nieuw-Zeeland was teruggekeerd in de eilandstaat in de Stille Oceaan.

Omdat een tweede test negatief uitviel, is niet zeker of de man is besmet. Hij bevindt zich inmiddels in quarantaine in een ziekenhuis.

Samoa met ongeveer 200.000 inwoners was een van de laatste landen die nog niet door het virus zijn getroffen. Andere staten als Kiribati en Tuvalu zijn nog coronavrij. Vorige week werd het virus ontdekt bij een man op een ander eiland in de regio, Vanuatu.

De mogelijke ontdekking van het virus heeft opschudding veroorzaakt op Samoa. De regering komt donderdag bijeen om de situatie te bespreken. Premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi riep de bevolking in een toespraak op rustig te blijven.