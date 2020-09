Coronavirus leeft toch weer op in België

Na weken dat het virus in België op zijn retour was of hooguit stabiel bleef, loopt het aantal besmettingen de laatste dagen weer op. De gemiddelde zieke Belg besmet op het ogenblik meer dan één ander, waardoor de epidemie opleeft, schat gezondheidsinstituut Sciensano.

Een golfje van besmettingen in de zomer leek medio augustus goeddeels achter de rug, maar de cijfers van de laatste dagen stemmen epidemiologen opnieuw bezorgd. In Antwerpen en Brussel grijpt het virus weer meer om zich heen. Ook in de provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Waals-Brabant, Namen en Henegouwen geven patiënten het virus aan meer dan één ander door en groeit dus het aantal besmettingen.

Deskundigen denken dat de terugkeer van Belgen van vakantie in landen met veel besmettingen als Frankrijk en Spanje de oorzaak is van de opleving van de epidemie. Ook wijzen ze erop dat kinderen sinds vorige week weer naar school gaan en bespeuren ze dat sommige Belgen het beu zijn om zich aan de coronavoorschriften te houden.