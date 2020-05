‘Coronavirus kost Poetin populariteit’

De populariteit van de Russische president Vladimir Poetin is in april gedaald naar het laagste niveau in meer dan twintig jaar. 59 procent van de Russen steunde Poetin, aldus opiniepeiler en onderzoeksbureau Levada.

In maart sprak 63 procent van de bevraagde Russen nog zijn steun uit voor de president. Het recentste populariteitscijfer van Poetin is ongeveer gelijk aan zijn laagste tot nu toe. Dat was in 2013, een jaar voor de Russische invasie en annexatie van de Krim, waarmee Poetin zijn populariteitscijfers weer wist op te krikken.

Het opiniepeilingsbureau plaatst als kanttekening dat de steun voor de president mogelijk lager is uitgevallen omdat Levada deelnemers vanwege het nieuwe coronavirus telefonisch moest benaderen. Dat kan volgens de adjunct-directeur 1 of 2 procent verschil hebben gemaakt.

Het aantal vastgestelde besmettingsgevallen per dag steeg in Rusland onlangs tot boven de tienduizend, en is daar de laatste vier dagen niet meer onder gekomen. Het landelijke crisiscentrum meldde woensdag 10.599 nieuwe gevallen, waarmee het totaal naar 165.929 steeg. Het dodental in Rusland ligt op 1537, nadat er in de laatste 24 uur 86 corona-gerelateerde sterfgevallen waren gemeld.