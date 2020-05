‘Coronavirus kan 190.000 mensen in Afrika het leven kosten’

In Afrika kunnen in het eerste jaar van de coronapandemie tot 190.000 patiënten overlijden als maatregelen om de longziekte in te dammen niet effectief blijken. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport.

De onderzoekers deden voorspellingen voor 47 landen waar in totaal ongeveer een miljard mensen wonen. Naar schatting 23 tot 44 miljoen mensen raken besmet als de maatregelen het virus onvoldoende afremmen.

„Covid-19 zal zich in Afrika waarschijnlijk niet zo exponentieel verspreiden als elders in de wereld”, stelt Matshidiso Moeti, WHO-directeur voor Afrika in een verklaring. Moeti verwacht dat het virus op het continent lang actief zal blijven in zogenoemde „hotspots”. In vergelijking met Europa en de Verenigde Staten verspreidt het longvirus zich langzaam in Afrika. Op het continent zijn ruim 53.000 besmettingen bekend en 2065 doden.

Met name kleine Afrikaanse staten en de landen Algerije, Zuid-Afrika en Kameroen zijn volgens de WHO zonder effectieve coronamaatregelen kwetsbaar voor een uitbraak. In meerdere landen op het continent zijn lockdownmaatregelen van kracht, maar lang niet in allemaal. Een aantal overheden, waaronder die van Nigeria en Zuid-Afrika, zijn de regels aan het versoepelen.

Deskundigen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat Afrika door zwakke gezondheidsvoorzieningen, armoede en conflicten zeer kwetsbaar is voor een virusuitbraak.