Coronavirus Israël nog niet onder controle

In de binnenstad van Jeruzalem lopen nog maar weinig mensen zonder mondkapje. Alleen op de terrasjes gaat het beschermmiddeltje af. De ernst van de situatie lijkt overal te zijn doorgedrongen.

Het is nog niet zo druk als voor de coronacrisis in de winkelstraten van de binnenstad. Sommige winkeliers doen niet de moeite om hun zaak te openen en sommige panden staan zelfs leeg. De kantoorboekhandels doen het goed deze dagen, want op 1 september moeten de scholen weer open. Rugzakjes in rood, blauw of roze hangen bij de voordeur, met foto’s erop van voetballers of tekeningen van grappige krokodillen. Maar evenals in andere landen vragen ouders en leerkrachten zich af of het wel veilig is de scholen te openen.

Elke dag stellen paramedici bij ongeveer 1500 burgers het coronavirus vast. Van hen worden ongeveer veertig ernstig ziek; tien tot vijftien gaan de aanval op hun lichaam niet overleven.

De meeste besmettingen zijn in zowel de Joodse als in de Arabische wijken van Jeruzalem. Mensen raken vooral thuis besmet. Huisgenoten zijn moeilijk te ontwijken en niemand houdt het vol elk uur van de dag een mondkapje te dragen. Wie besmet is, heeft echter de kans in een coronahotel uit te zieken.

De gemeente Jeruzalem heeft herinneringen op straat laten schilderen: houd een afstand van twee meter van elkaar, was je handen en draag een mondkapje. Gemeentewerkers spuiten de winkelstraten schoon.

De in mei aangetreden regering beloofde topprioriteit te maken van de strijd tegen de pandemie en de gevolgen daarvan. Dat was en is inderdaad nodig. Duizenden zijn ziek en honderdduizenden zijn werkloos.

Alle zeilen moeten worden bijgezet om het land weer op de rails te krijgen. Maar de ministers zijn helaas bezig met ruziemaken. Premier Benjamin Netanyahu van Likud wil het regeerakkoord met Blauw-Wit van Benny Gantz weer openbreken. Hij wil een akkoord budget voor een jaar. Maar Blauw-Wit wil in overeenstemming met de afspraken een begroting voor twee jaar.

Critici zeggen dat Netanyahu nieuwe verkiezingen wil. Hij staat gunstig in de peilingen en hij zou straks een rechts-religieuze regering kunnen vormen die kan zorgen voor een wet die zegt dat een premier niet vervolgd kan worden. Justitie verdenkt Netanyahu van fraude, schending van vertrouwen en omkoperij. Maar nu nieuwe verkiezingen houden –de vierde in anderhalf jaar– zou een ramp zijn.

Ook voeren de ministers verhitte discussies over de strijd tegen Covid-19. In prof. Ronni Gamzu heeft Israël een bekwame coördinator benoemd, die plannen maakt om de pandemie te beteugelen. Hij zegt dat deze tweede Covid-19-golf vooral jongeren treft, in Tel Aviv begon, maar zich nu over het hele land heeft verspreid.

Hij hoopt dat in de komende weken de methode zal werken om de keten van de besmettingen te verbreken. Mensen die zich niet goed voelen, moeten thuis blijven en zich laten testen. Als de uitslag positief is, moeten degenen met wie ze contact hebben gehad, een seintje krijgen dat ze in quarantaine moeten.

Gamzu hoopt dat een nieuwe totale lockdown kan worden voorkomen. Maar zwaardere restricties lijken onvermijdelijk, zeker met de Joodse feestdagen in september en oktober als velen op vakantie willen en bij elkaar op bezoek gaan.