Coronavirus in steeds meer Afrikaanse landen

Het nieuwe coronavirus duikt op in steeds meer Afrikaanse landen. In Kenia, Ethiopië, Soedan en Guinee is vrijdag voor het eerst melding gemaakt van besmettingen.

Het virus heeft daarmee achttien landen op het Afrikaanse continent bereikt. Het kon zich daar verspreiden via buitenlanders of mensen die naar het buitenland waren geweest.

De eerste patient in Kenia is een 27-jarige vrouw die via Londen was teruggekeerd naar haar thuisland. In Ethiopië ging het om een 48-jarige Japanner. De eerste besmette persoon in Guinee was een medewerker van een EU-delegatie. Zij zou zich ziek hebben gevoeld nadat ze in Europa was geweest. Het coronavirus is in Soedan voor het eerst geconstateerd in een man die donderdag overleed in hoofdstad Khartoem. Hij had eerder deze maand een bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten.

Experts hebben gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een grote uitbraak in Afrika. In sommige landen daar is de gezondheidszorg zwak.