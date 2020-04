Coronavirus in België ‘stilletjes aan beter onder controle’

De afgelopen 24 uur zijn 127 nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen opgenomen terwijl 93 personen naar huis mochten. Het is voor het eerst in België dat het aantal ziekenhuisopnames fors onder de 200 is gezakt. Volgens viroloog Steven Van Gucht is de epidemie „stilletjes aan beter onder controle”, zei hij op de dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land.

In het afgelopen etmaal overleden 113 personen aan de gevolgen van het longvirus. De ziekenhuizen meldden 60 overlijdens, de verpleeghuizen 53. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 7207.

Er liggen nu 3968 mensen in het ziekenhuis, van wie 903 op de intensivecareafdelingen. 600 patiënten liggen aan de beademing.

Er kwamen 553 nieuwe bevestigde Covid-19 gevallen bij. Inmiddels zijn er 214.042 testen uitgevoerd in België. Het totaal aantal bevestigde gevallen staat op bijna 47.000.

Van Gucht riep de Belgen op zich deze week aan de beperkende maatregelen te blijven houden en zo veel mogelijk thuis te blijven. Vanaf 4 mei worden de maatregelen versoepeld maar dan wordt het wel voor iedereen boven de 12 jaar verplicht een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op plekken waar 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Dit weekend waarschuwde viroloog Marc Van Ranst dat als het aantal ziekenhuisopnames niet onder de honderd per dag zakt, een heropening van alle winkels op 11 mei er niet in zit.