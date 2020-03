Coronavirus: Ierland roept inwoners op thuis te blijven

De Ierse minister-president Leo Varadkar roept inwoners op tot 12 april thuis te bleven om verdere verspreiding van het coronavirus in het land te vertragen. Ze dienen alleen hun huizen te verlaten om boodschappen te doen, een korte wandeling te maken of familie te bezoeken als dat echt noodzakelijk is.

Bijna alle winkels in Ierland sluiten, alle openbare bijeenkomsten worden verboden en mensen boven de zeventig jaar met chronische aandoeningen is verteld helemaal hun woningen niet meer te verlaten. „Ik doe een beroep op elke man, vrouw en kind om deze offers te brengen uit liefde voor elkaar. Laat zien dat je om je familie en vrienden geeft: blijf thuis”, aldus de premier tijdens een persconferentie. Volgens Varadkar kan de regering niet heel veel meer doen dan het opleggen van deze strenge maatregelen.