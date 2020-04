Coronavirus heeft Tadzjikistan bereikt

Terwijl meerdere landen de coronamaatregelen versoepelen, heeft het besmettelijke virus Tadzjikistan bereikt. De autoriteiten van het Aziatische land meldden donderdag de eerste vijftien besmettingen. Er is daar nog niemand overleden aan de gevolgen.

Vijf besmettingen werden vastgesteld in hoofdstad Doesjanbe, de andere tien in de noordwestelijke provincie Soeghd. Die ligt aan de grenzen met Kirgizië en Oezbekistan. In dat laatste land gingen zeker negen mensen dood door het virus en raakten er ruim 2000 besmet.