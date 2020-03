Coronavirus heeft nu 58 levens geëist in Nederland

$lead

Het coronavirus heeft inmiddels 58 mensen het leven gekost in Nederland. Sinds de vorige update, 24 uur geleden, zijn 15 mensen overleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers woensdagmiddag bekend. Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen tot 408. Tot die groep behoren ook de mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis belandden, maar weer zijn opgeknapt. De jongste overledene is 63 jaar, de oudste 95 jaar. Er zijn in een dag tijd 346 mensen bijgekomen die positief zijn getest op de ziekte. Daarmee staat het totale aantal vastgestelde besmettingen op 2051. Het werkelijke aantal besmettingen is onbekend, want mensen met relatief milde klachten worden niet getest. Zij moeten gewoon thuis uitzieken.

Nieuwe gevallen worden door het testbeleid vooral vastgesteld bij mensen uit kwetsbare groepen, patiënten die er dusdanig slecht aan toe zijn dat ze in het ziekenhuis worden opgenomen en zorgpersoneel. Onder medewerkers van de zorg zijn inmiddels 485 besmettingen vastgesteld. Ten opzichte van het aantal inwoners is de Brabantse gemeente Boekel het zwaarst getroffen door de epidemie. Het RIVM drukt het aantal geconstateerde besmettingen uit per 100.000 inwoners. In Boekel (circa 10.500 inwoners) ligt dit getal volgens de kaart op de site van het instituut op 197,4, wat neerkomt op 21 besmette inwoners. Daarna volgt Uden, met 126 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin zijn Breda en Tilburg sinds het begin van de uitbraak de steden met de meeste patiënten.