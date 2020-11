Coronavirus gevonden bij Griekse nertsenhouders

Bij twee nertsenhouderijen in het noorden van Griekenland is het coronavirus aangetroffen. Het ministerie van Landbouw liet vrijdag weten dat het niet om een gemuteerde variant van het longvirus gaat. In totaal worden er 2500 dieren geruimd.

De getroffen nertsenbedrijven bevinden zich in de steden Kozani en Kastoria, waar de bonthandel een belangrijke lokale industrie is. Geschat wordt dat in heel Griekenland honderdduizenden nertsen gehouden worden.

Een van de fokkers is ook besmet geraakt en de andere medewerkers worden getest. Hoe de nertsenhouder het virus heeft opgelopen, is niet bekendgemaakt.

De ontdekking komt enkele dagen nadat Denemarken een plan lanceerde om alle 17 miljoen nertsen in het land preventief te ruimen. Bij Deense nertsen was een mutatie van het coronavirus opgedoken. Mogelijk zou een coronavaccin weinig of geen effect hebben op die gemuteerde variant.