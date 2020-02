„Coronavirus gevaar voor herverkiezing Trump”

Republikeinen maken zich in toenemende mate ongerust over het effect van de corona-uitbraak op de economie. Het virus zou de herverkiezing van president Trump in gevaar kunnen brengen.

„Het is een reëel risico dat onze economie in een neerwaartse spiraal terecht komt”, zegt Republikeins senator John Boozman (Arkansas). Hij wil daarom dat Amerikaanse autoriteiten er alles aan doen om het coronagevaar te keren. „Hoeveel geld het ook kost.”

Zijn collega Richard Shelby (Alabama) wil ruim vier miljard dollar vrijmaken voor de strijd tegen corona. Dat is anderhalf miljard meer dan president Trump beschikbaar denkt te stellen. Democraten in de Senaat willen meer dan het dubbele van hetgeen Shelby voorstelt.

Republikeinen in en rond het Congres zeggen dat de gezondheid van de economie en het gevoel van veiligheid voor burgers de belangrijkste factoren zijn voor het uitbrengen van hun stem. Twee weken geleden waren de partijgenoten van Trump nog positief over de kans dat hij wordt herkozen. Dat optimisme komt nu enigszins onder druk te staan. Wanneer het economisch minder gaat vanwege het coronavirus, kan dat de herverkiezing van Trump raken meent Republikeins senator Kevin Cramer (North Dakota). Senator Shelley Moore Capito (West Virginia) zegt: „Alles wat er op het terrein van de economie gebeurt, heeft invloed op de verkiezingen.”

Nog geen maand geleden waren de Republikeinen in Washington zeer positief over de kans op herverkiezing van Trump. Hij was in het impeachmentproces vrijgesproken en de economische cijfers waren, ondanks een iets lagere groei, positief.