De Deense autoriteiten melden voor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus in het Noord-Europese land. Het gaat volgens de gezondheidsautoriteit van het land om een man die terugkeerde van een skivakantie in Noord-Italië.

Italië is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus. Tot dusver zijn zo’n vierhonderd besmettingen vastgesteld in het EU-land. Twaalf patiënten zijn overleden.