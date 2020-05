Coronavirus duikt op in Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh

Het nieuwe coronavirus is ontdekt in een van de kampen in het zuiden van Bangladesh waar meer dan een miljoen Rohingya-vluchtelingen wonen.

Een etnische Rohingya-vluchteling en een andere persoon hebben positief getest op Covid-19, zeiden een functionaris uit Bangladesh en een VN-woordvoerster donderdag. Het was het eerste bevestigde geval in de kampen buiten de stad Cox’s Bazar, die dichter bevolkt zijn dan de drukste steden op aarde.

Beide personen zijn naar een isolatiecentrum gebracht nadat ze positief waren getest. De andere patiënt kwam uit de „gastbevolking”, een term die gewoonlijk wordt gebruikt om te verwijzen naar de lokale bevolking die buiten de kampen woont, zei de woordvoerster van de VN.

Coronavirusbesmettingen nemen de laatste dagen toe in Bangladesh, dat 18.863 gevallen van Covid-19 en 283 sterfgevallen heeft gemeld.

Hulpverleners hebben gewaarschuwd voor een mogelijke humanitaire ramp als er een grote uitbraak plaatsvindt in de vluchtelingenkampen.