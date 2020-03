Coronavirus bereikt grootste deel EU-landen

De meeste landen van de Europese Unie melden inmiddels gevallen van corona. Het virus heeft nu zeker twintig van de 27 EU-landen bereikt.

Hongarije, Bulgarije, Slovenië, Slowakije, Letland, Malta en Cyprus zijn voor zover bekend nog vrij van het virus. De meeste infecties zijn in West-Europa gemeld. In aan de EU grenzende landen als Servië, Oekraïne of Albanië zijn nog geen besmettingen aan het licht gekomen.

Italië is het zwaarst getroffen in Europa. Daar zijn bijna 1600 mensen besmet geraakt. Meer dan dertig Italianen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van het virus. Op grote afstand volgen Frankrijk (130 gevallen) en Duitsland (150). In Frankrijk stierven twee mensen na een besmetting met het virus.