Het nieuwe coronavirus is nu in alle vijftig staten van de Verenigde Staten vastgesteld. Dat meldt CNN. West Virginia was de enige staat die tot voor kort nog longvirusvrij was. Maar gouverneur Jim Justice van West Virginia heeft dinsdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat ook daar een besmetting is vastgesteld.

Het aantal mensen in de VS dat geïnfecteerd is met het coronavirus ligt nu ruim boven de 6000. Er zijn inmiddels 101 Amerikanen aan de gevolgen ervan overleden.