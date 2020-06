De afgelopen week zijn alle coronatrends in België gedaald, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten. Het aantal bevestigde Covid-19-besmettingen nam met 2 tot 5 procent per dag af en het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis met 1 tot 3 procent per dag. Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen daalde de afgelopen zeven dagen gemiddeld met 5 procent per dag.

Het reproductiegetal, of R-waarde, is nu 0,87 in België. Het reproductiegetal staat voor het aantal mensen dat besmet wordt door elk nieuw coronageval. Een waarde van 0,87 betekent dat een besmette persoon het coronavirus gemiddeld aan minder dan één andere persoon (0,87) doorgeeft. Als het cijfer weer boven de 1 zou uitkomen, zou dat een teken zijn dat het virus weer in kracht toeneemt.

In de afgelopen 24 uur werden er bij tests 128 nieuwe coronabesmettingen gevonden, melden de autoriteiten. In het land zijn inmiddels 1.087.369 mensen getest.

De ziekenhuizen en woonzorgcentra rapporteerden het afgelopen etmaal twaalf overlijdens als gevolg van het longvirus. In totaal zijn sinds de uitbraak 9695 inwoners van België overleden aan Covid-19.