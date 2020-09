‘Coronasheriffs’ winnen verkiezingen Italië

Bij regionale verkiezingen in Italië zijn de gouverneurs die zich tijdens de coronacrisis hebben laten gelden de grote winnaar geworden.

Voordat de pandemie begin dit jaar uitbrak, leek het over en uit te zijn met de politieke toekomst van Vincenzo De Luca, de gouverneur van Campanië (de regio waarvan Napels de hoofdstad is). De Luca is een controversiële politicus die bijna twintig keer voor de rechtbank heeft moeten verschijnen op beschuldiging van onder andere bestuurlijk machtsmisbruik, corruptie en criminele samenzwering. Afgezien van een paar geldboetes is hij echter nooit veroordeeld. Veel goodwill onder de Italiaanse bevolking bouwde hij daarmee echter niet op.

Maar vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak, toonde de gouverneur karakter. Het virus leidde ertoe dat Italië als eerste land ter wereld in zijn geheel –in China was het alleen gedeeltelijk– in strikte quarantaine ging.

Wekelijks spoorde De Luca op tv en sociale media de bevolking in zijn regio aan om zich vooral aan de maatregelen te houden. Zijn oproepen doorspekte de Italiaanse politicus met krachtige en beeldende taal.

Zo beloofde de 71-jarige gouverneur studenten die waren afgestudeerd en tijdens de lockdown een feest wilde houden, met alle mogelijke middelen in het gareel zou dwingen. Hij waarschuwde onder andere dat hij de „politie met vlammenwerpers” zou sturen. Joggers die zonder gezichtsmasker aan sport deden, kregen er ook van langs. Hij zou „deze beesten”, zoals hij ze noemde, op staande voet laten arresteren. De Luca’s oproepen waren een groot succes, niet alleen bij zijn eigen linkse achterban, maar ook onder rechtse stemmers. ”Sheriff” is sindsdien zijn bijnaam. Zijn herverkiezing was daarmee eigenlijk nog maar een fluitje van een cent. De Luca kreeg maandag bijna 70 procent van de kiezers achter zich.

Testen

Zevenhonderd kilometer noordelijker viel afgelopen halfjaar ook Luca Zaia op wegens zijn standvastig optreden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Veneto, de regio rond Verona, was op 21 februari het eerste coronaslachtoffer van Italië gevallen.

Dat was gebeurd in Vo’Euganeo, een gemeente van 3000 mensen, die daarna onmiddellijk van de buitenwereld werd afgesloten. In goed overleg tussen de gouverneur en een vooraanstaande viroloog werd besloten alle bewoners op het virus te testen, de zieken vervolgens te isoleren en hen zolang te testen totdat ze geen virus meer onder de leden zouden hebben. Na een paar weken was de virushaard geheel uitgedoofd.

Veneto hield, in tegenstelling tot Lombardije en andere Noord-Italiaanse regio’s, deze politiek van testen en isoleren aan. Dat had tot gevolg dat Veneto uiteindelijk veel minder hard door het coronavirus is getroffen. De gouverneur, die lid is van de rechts-populistische Lega, werd maandag met een overweldigende meerderheid van bijna 80 procent herkozen.

In vijf andere Italiaanse regio’s, met gouverneurs en uitdagers zonder sterk ‘coronaprofiel’, kwamen de stembusuitslagen neer op nipte overwinningen.

Referendum

De Italianen konden zondag en maandag ook aan een grondwettelijk referendum deelnemen. Een grote meerderheid (70 procent) van de kiezers stemde toe in het voorstel van de regering om het aantal parlementsleden te verminderen.

Als de uitslag van de volksstemming in wet wordt omgezet, krimpt de Italiaanse volksvertegenwoordiging van 945 tot 600 parlementariërs.