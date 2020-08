Coronapatiënten komen om bij brand in Indiaas ziekenhuis

Acht coronapatiënten zijn omgekomen bij een brand op de intensivecareafdeling van een Indiaas ziekenhuis. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de brand in de westelijke stad Ahmedabad.

De brand is volgens de hulpdiensten ontstaan nadat de persoonlijke beschermingsmiddelen van een medewerker vlam vatten. De medewerker zou daarna de zaal zijn uitgerend om het vuur te blussen maar verspreidde de brand op die manier juist, aldus de plaatselijke brandweercommandant. De politie trad op om te voorkomen dat boze familieleden van patiënten het ziekenhuis in kwamen.

De doden zijn vijf mannen en drie vrouwen die werden behandeld voor Covid-19 en niet in de gelegenheid waren om aan de vlammen te ontsnappen. Volgens de brandweercommandant stierven zij door toedoen van de rook en de hitte van het vuur.

De Indiase premier Narendra Modi laat via Twitter weten dat „de tragische ziekenhuisbrand” in zijn thuisstaat Gujarat hem verdriet doet. In de miljoenenstad Mumbai moeten ziekenhuismedewerkers juist door het regenwater waden nadat moessonregens een ziekenhuis onder water zetten.

India heeft na de Verenigde Staten en Brazilië het hoogste aantal coronabesmettingen. Dat zijn er inmiddels meer dan 1,9 miljoen. Donderdag werden er 56.282 nieuwe gevallen gemeld. In totaal zijn meer dan 40.000 mensen in het land overleden aan de gevolgen van Covid-19.