Coronapatiënt in Duitsland besmet nog maar één ander

De maatregelen in Duitsland tegen de verspreiding van het coronavirus hebben resultaat. Een patiënt steekt gemiddeld nu nog maar één ander aan volgens de Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut (RKI). Het RKI waarschuwt echter dat de tijd nog niet gekomen is om de maatregelen die vooral de bewegingsvrijheid beperken, te versoepelen.

Volgens cijfers van het Duitse persbureau dpa zijn in het land nu 80.500 besmettingen geregistreerd en zijn meer dan duizend patiënten aan de gevolgen van het virus overleden. Vooral het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen en Beieren zijn zwaar getroffen. De premier van Beieren, Markus Söder, zei vrijdag dat de stijging van het aantal gevallen „afvlakt”. Het duurt inmiddels zeker zes dagen voor het aantal patiënten in de deelstaat is verdubbeld. Aan het begin van de pandemie besmette elke patiënt meerdere anderen en verdubbelde het aantal patiënten zich elke 2,5 dagen.

De minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, heeft de mensen in de dichtbevolkte deelstaat op het hart gedrukt het komende zonnige weekend „geliefde plekken” te mijden. Normaal worden bijvoorbeeld parken langs de Rijn in Düsseldorf of Keulen op mooie lentedagen heel druk bezocht, maar Reul beveelt aan vooral niet ver van huis te gaan. Aan de beperkingen van de bewegingsvrijheid houden de meeste mensen zich. In Noordrijn-Westfalen, waar 18 miljoen mensen wonen, zijn nog maar 7300 overtredingen vastgesteld.

In de deelstaat mogen maximaal twee mensen met elkaar de deur uit, tenzij het om gezinsleden gaat. Het is niet verboden voor recreatie naar een andere plaats te gaan. Premier Rutte heeft onder meer de Duitsers donderdag nog opgeroepen niet naar Nederland te komen in de komende tijd van paas- of voorjaarsvakanties. Duitsland grenst aan negen landen en vrijwel alleen de de grens met Nederland is nog open na alle reisbeperkingen die zijn ingevoerd als gevolg van het coronavirus.