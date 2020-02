Coronapatiënt bezocht topconferentie bij Brits parlement

Een patiënt met het nieuwe coronavirus bezocht vorige week een topconferentie in de buurt van het Britse parlement. Een van de aanwezigen, parlementariër Alex Sobel, heeft volgens Sky News besloten zichzelf te isoleren.

De conferentie over busvervoer, de UK Bus Summit, is op 6 februari gehouden in congrescentrum Queen Elizabeth II. Er waren „belangrijke beleidsmakers” uit de regering bij aanwezig en vertegenwoordigers van de vervoersbranche. Het ging in totaal om zo’n 250 mensen.

De aanwezigen worden nu per mail gewaarschuwd dat ook iemand met COVID-19 op de conferentie was. Het is onduidelijk om wie het gaat.

Parlementariër Sobel van de linkse Labourpartij heeft bevestigd dat hij de conferentie ook heeft bijgewoond. „We hebben uit voorzorg alle afspraken afgezegd tot volgende week donderdag. Dan is de incubatieperiode van veertien dagen achter de rug”, zegt hij volgens Sky News.

Een partijgenoot van Sobel, Lilian Greenwood, neemt vergelijkbare maatregelen. „Ik voel me prima. Maar om extra voorzichtig te zijn, zeg ik al mijn openbare optredens af tot 20 februari”, schrijft ze op Twitter.