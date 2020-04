Coronadodental Duitsland stijgt tot boven 2000

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 2000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldde het Duitse persbureau DPA op basis van informatie van de deelstaten.

Aan het eind van woensdagmiddag telden die bij elkaar 2007 fatale aflopen. Dat was dinsdag rond hetzelfde tijdstip 1747. Het aantal vastgestelde infecties steeg van 101.700 naar 107.700.

De meeste patiënten tellen de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en Beieren in het zuiden van Duitsland. In Noordrijn-Westfalen zijn inmiddels 408 mensen overleden door het virus terwijl 22.600 besmettingen zijn vastgesteld. In Beieren stierven 589 mensen en zijn meer dan 28.000 mensen aanwijsbaar geïnfecteerd.