Coronacrisis zorgt voor voedselproblemen Italiaanse kinderen

Zeker 700.000 kinderen in Italië krijgen dagelijks te weinig eten. Dat zegt de Italiaanse boerenorganisatie La Coldiretti zondag. De crisis die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus is een van de belangrijkste oorzaken van het tekort aan voedsel.

Volgens de organisatie kregen veel kinderen normaal gesproken een warme maaltijd op school, maar de scholen zijn al sinds maart gesloten in Italië. „Vooral kinderen van mensen die hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, is de situatie nu kritiek”, aldus de voorzitter van La Coldiretti. „Eigenaars van kleine winkels, seizoensarbeiders, tijdelijke werknemers en ambachtslieden hebben nu nauwelijks nog inkomsten.”

De problemen zijn het grootst in het zuiden van Italië, waar de meeste armoede heerst. La Coldiretti wijst ook op de stijging van prijzen van eten. Fruit is zeker 8,4 procent duurder geworden, groentes zijn 5 procent duurder en de prijs van vlees is 3,4 procent gestegen. Volgens de organisatie zijn de prijzen hoger omdat veel afnemers, zoals restaurants, zijn gesloten.

De crisis heeft in Italië voor veel solidariteitsacties gezorgd. 39 procent van de Italianen doneert geld of voedselpakketten zodat het kan worden verdeeld onder mensen die het nodig hebben.