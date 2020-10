Coronacrisis in Zwitsers kanton na jodelconcert

Een jodelconcert in het Zwitserse Kanton Schwyz lijkt het aantal coronabesmettingen in de regio flink te hebben opgedreven. Zeshonderd mensen woonden het concert in de bergvalleien eind september bij. Hoewel de aanwezigen werd gevraagd afstand van elkaar te houden, lijkt het nu een ‘superspreader event’ te zijn geweest. Mondkapjes waren niet verplicht.

„We ontdekten negen dagen na de optredens dat meerdere mensen van de groep waren geïnfecteerd”, zei organisator Beat Hegner op de Zwitserse televisie. De regio telt inmiddels 1238 besmettingsgevallen, terwijl het er half september 500 waren.

Alleen woensdag al kwamen er 94 besmettingen bij, twee keer zoveel als een dag eerder. Het overbelaste ziekenhuis in het landelijke kanton heeft mensen gevraagd mondmaskers te gaan dragen en bijeenkomsten te mijden.

Van de mensen die een test ondergaan test de helft positief. „Extreem”, aldus ziekenhuisdirecteur Franziska Föllmi. „De explosie in het aantal gevallen in Schwyz is een van de ergste in heel Europa”, meldde de prominente Zwitserse arts Reto Nüesch.

De autoriteiten in het kanton met bijna 160.000 inwoners hebben mondkapjes verplicht gesteld bij evenementen van meer dan 50 personen, en daar waar geen afstand kan worden gehouden. Winkelen zonder mond- en neusbedekking kan nog wel.

Zwitserland meldde woensdag 1346 nieuwe besmettingen, een dagrecord.