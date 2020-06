Coronacijfers Rusland nemen iets toe

Het aantal coronagevallen en coronadoden in Rusland is de afgelopen 24 uur iets toegenomen in vergelijking met de dag ervoor, melden de gezondheidsautoriteiten.

Zaterdag zijn er 8855 nieuwe gevallen bijgekomen, waardoor het totale aantal infecties op 458.689 kwam. Vrijdag meldden de autoriteiten nog 8726 besmettingen. Rusland telt na de Verenigde Staten en Brazilië, het grootste aantal infecties.

Het aantal doden nam toe met 197 tegen 144 op vrijdag. Het officiële dodental staat hiermee op 5725. Dat is relatief weinig voor het land met 145 miljoen inwoners.

Meer dan 195.000 patiënten in Rusland zijn inmiddels genezen.