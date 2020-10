De coronacijfers in België blijven sterk toenemen. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen In de week van 9 tot 15 oktober bedroeg 7876, een stijging van 79 procent ten opzichte van de week ervoor. Op twee dagen ging het aantal meldingen over de 10.000 heen en overleden gemiddeld 30 Covid-19-patiënten per dag, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano.

Dinsdag werden 12.051 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal op een dag sinds het begin van de pandemie, aldus Steven Van Gucht. Woensdag waren het er 10.932. Er wordt nu wel veel meer getest dan aan het begin van de uitbraak. Het aantal ziekenhuisopnames verdubbelt elke week. In de Belgische ziekenhuizen liggen 2485 patiënten, van wie 412 op de intensivecareafdelingen.

Het virus dat nu circuleert lijkt niet anders te zijn dan in de eerste golf en is op zich niet besmettelijker dan in het voorjaar, aldus de viroloog. Maar, zei Van Gucht, door het vochtige najaarsweer en het feit dat mensen meer binnen blijven is het risico op verspreiding groter.

Maandag zijn vanwege de alarmerende cijfers nieuwe coronamaatregelen in België van kracht geworden, waaronder de sluiting van de horecazaken in het hele land en een landelijke avondklok tussen middernacht en 05.00 uur ’s morgens. Hotels mogen openblijven en ook blijft het mogelijk maaltijden bij restaurants af te halen tot 22.00 uur.