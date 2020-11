Coronacijfers België dalen, maar sterftecijfer blijft stijgen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en ic-patiënten met Covid-19 in België blijft dalen. Maar het aantal mensen dat door het virus overlijdt, blijft in het land omhooggaan.

Tussen 2 en 9 november bezweken dagelijks gemiddeld 199 patiënten, ofwel 32 procent meer dan in de week ervoor, tonen de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tijdens de piek half april overleden dagelijks gemiddeld 250 zieken door Covid-19. Het totaal aantal overlijdens als gevolg van het virus in België is nu opgelopen tot 13.758.

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is volgens de laatste cijfers onder de 7000 gezakt. Gemiddeld werden de afgelopen zeven dagen elke dag 520 mensen met corona opgenomen, 24 procent minder dan de week ervoor. Er liggen nu 6876 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie 1463 op de intensivecareafdelingen.

In de week van 2 tot 9 november werden gemiddeld 7665 nieuwe besmettingen gemeld, bijna de helft van het aantal in de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de uitbraak zijn er 515.391 bevestigde gevallen geregistreerd.