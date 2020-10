Coronabrandhaard Luik overweegt openen veldhospitaal

Luik denkt erover een veldhospitaal te laten inrichten nu de stad wordt overspoeld door een nieuwe golf coronapatiënten. In de Belgische stad, een kleine dertig kilometer van Maastricht, liggen meer mensen met het coronavirus in het ziekenhuis dan afgelopen voorjaar.

De burgemeester overweegt het leger te vragen het voormalige Sint-Jozefziekenhuis in gebruik te nemen en daar coronapatiënten op te vangen, melden Belgische media. De ziekenhuizen in de buurt kunnen de toestroom niet aan. Meerdere patiënten moesten de laatste dagen worden overgebracht naar elders.

Afgelopen week werden er gemiddeld 319 besmette Belgen in het ziekenhuis opgenomen, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is 88 procent meer dan de week ervoor. Er liggen inmiddels 3274 coronapatiënten in het ziekenhuis en 525 op de intensive care. Vooral in Wallonië grijpt het virus de laatste dagen razendsnel om zich heen.