Coronabonus voor Duitse werknemers belastingvrij tot 1500 euro

Duitse werknemers die van hun werkgever een premie krijgen voor hun inzet in de coronacrisis, hoeven over een bonus tot 1500 euro geen belasting te betalen. Cijfers zeggen meer dan woorden, aldus het ministerie van Financiën over dit fiscale voordeel „voor iedereen die nu iets bijzonders doet”.

Veel werknemers zijn nu belangrijke hulpverleners in de nood, vindt de overheid. De coronabonus kan tussen 1 maart en 31 december worden uitgekeerd, naast het normale loon, melden Duitse media.

Vriendelijke woorden aan de kassa en bijval voor medisch personeel zijn „een mooie manier om onze verbondenheid in moelijke tijden uit te drukken”, aldus minister Olaf Scholz. „Maar wij willen meer doen om hen gepast te waarderen.”